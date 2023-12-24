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  • Tutuklanan Atilla Taş'ın polise saldırdığı ana ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı!
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Tutuklanan Atilla Taş'ın polise saldırdığı ana ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Atilla Taş'ın, bir eğlence mekanından eşi ile dışarı çıkarıldıktan sonra işletmecilerle kavga ettikleri ve polise saldırdıkları ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

IHA24 Aralık 2023 Pazar 09:48 - Güncelleme:
Tutuklanan Atilla Taş'ın polise saldırdığı ana ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı!

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Beşiktaş Köyiçi'nde bir barda gece saatlerinde eşi Meltem Taş ile birlikte eğlenen Atilla Taş iddiaya göre aşırı sarhoş olup çevresine rahatsızlık vermiş bunun üzerine eşiyle birlikte dışarı çıkarılmıştı. Bunun üzerine Taş, işletmeciler ile kavga etmesi üzerine olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelmişti. Olaya müdahale eden polis ekiplerine de fiziki temasta bulunarak hakaret, tehdit ve küfür eden Atilla ve Meltem Taş gözaltına alınmış Atilla ve Meltem Taş emniyetteki işlemlerinin ardından "polise mukavemet", "darp" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edilmişti. Atilla Taş tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılırken görüntülerde, eğlence mekanından dışarı çıkarıldıktan sonra polis ekiplerinin geldiği ardından Taş çiftinin polise saldırdığı görüldü. Çiftin polis merkezinde de taşkınlık çıkardığı anlar görüntülerde yer aldı.

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