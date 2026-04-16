  • Tutuklanan babadan ''poligon'' itirafı! Katilin atış talimi görüntüleri ortaya çıktı
Tutuklanan babadan ''poligon'' itirafı! Katilin atış talimi görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 9 kişiyi katleden İsa Aras Mersinli'nin, olaydan sadece iki gün önce polis başmüfettişi babasıyla poligonda atış yaptığı ortaya çıktı. Tutuklanan baba Uğur Mersinli ifadesinde, oğluna kendi silahıyla atış yaptırdığını ve evde 7 ruhsatlı silahının bulunduğunu itiraf etti.

IHA16 Nisan 2026 Perşembe 12:58
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 9 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayın ardından saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve annesi Peyman Pınar Mersinli de gözaltına alınmıştı. Tutuklanan polis başmüfettişi baba Uğur Mersinli'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Mersinli'nin ifadesinde olaydan 2 gün önce oğlu ile poligonda atış yaptığını söylediği öğrenildi.

Baba Uğur Mersinli'nin ifadesinde, "Oğlum interaktif oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatırdı. Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını, kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu. Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Psikolog, oğlumun topluma uyumu noktasında problem yaşayacağını, biraz takip edilmesi gerektiğini söyledi. 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır. Bunlar da mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir" dediği öğrenildi.

