CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanmasının ardından halkı sokağa çağırmıştı. İstanbul'da çok sayıda polisin yaralandığı gösterilerde gözaltına alınan 206 şüpheliden 198'i tutuklanmıştı. Kararın ardından şüphelilerin aileleri, adliye önünde basın açıklaması yapan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e sert tepki gösterdi.

Ailelerden bazıları, CHP'li Tanrıkulu'na "Bu gençleri dışarı çıkarıyorlarsa önünde siper olacaksın" derken çocuğu tutuklanan başka bir anne ise "Ellerim kırılaydı da göndermeseydim" diyerek tepkisini dile getirdi.

Başka bir aile ise "Bu nasıl bir CHP? Çocuklarımız içeride" derken bir şüpheli yakını da "O zaman Özgür Özel'e söyleyin, Saraçhane'de değil, gelsin burada toplansın" ifadesini kullandı.

Halkın sokağa çıkmasında pay sahibi olan CHP'li vekiller ailelerin tepkisi karşısında cevap veremedi.