Tutuklu başkanın yerine vekalet eden isim gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirten bazı şüphelilerin alınan beyanları ve sundukları evraklar incelendi.

Söz konusu ifadelerde, İBB ve iştiraklerinden alınan ihalelerde Fatih Keleş tarafından yapılan baskı ve zorlamalarla, onun belirlediği kişilere para vermek zorunda kalındığı iddia edildi.

Bunun üzerine yapılan tespitlerde söz konusu paraları Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve şoförünün aldığı tespit edildi.

Soruşturmada, avukat Onur Büyükhatipoğlu'nun da operasyondan önce örgütün üst düzey yöneticileriyle yapılan toplantılarda, operasyondan sonra ise cezaevi görüşlerinde şüphelileri kontrol ve baskı altında tutarak örgütsel çözülmeyi engellemeye yönelik faaliyette bulunduğu belirlendi.

Büyükhatipoğlu hakkında "suç örgütüne üye olmak", Şahin ve şoförü hakkında ise "irtikap" suçundan gözaltı kararı verildi. Şahin'in gözaltına alındığı öğrenildi.

Emniyet güçlerince düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 4 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Büyükçekmece Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yakınlarına ve bazı firmalara, 4 villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ile taşınmazı devraldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de, belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Akgün'ün ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izinleri karşılığında projelerden taşınmaz talep ettiği, bazı iş sahiplerini taşınmaz vermeye zorladığı, bu kapsamda edinilen taşınmazlardan bir kısmını yakınlarının üzerine yaptığı, bir kısmı ile de açıktan iş yaptırdığı firmalara ödeme yaptığına ilişkin tespitler yapıldı.

Bu tespitler kapsamında Hasan Akgün'ün yakınlarına ve firmalara, toplamda 4 villa verdiği tespit edilen firma sahipleri ve taşınmazı devraldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında "rüşvet vermek" ve "rüşvet almak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.