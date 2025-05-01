İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2'nci dalga yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu'nun 28 Nisan'da işlemleri sürerken annesi Leyla Karaoğlu (77) da karakola başvurdu.

Dolandırıldığını öne süren Karaoğlu, evde otururken eşi Enver Karaoğlu'nu (78) yabancı bir numaranın aradığını; karşıdaki kişinin WhatsApp'tan fotoğraf attığını belirterek, "Eşim gözleri görmediği için telefonu bana verdi, ben görüştüm. Sonra da beni aradılar" dedi.

ELİMLE TESLİM ETTİM

Şüphelinin kendilerine "Adımız FETÖ soruşturmasında geçiyor, hakkınızda tutuklama kararı var. İfadenizi telefon üzerinden alacağız' dediğini öne süren Leyla Karaoğlu, şöyle devam etti: "Evimizi drone'la izlediklerini, eğer birine haber verirsek operasyon yapılacağını söylediler. 'Eşine söylemeden paraları aşağı indir' dediler. Görüşme kayıtlarını sildirdiler. Evdeki 700 bin dolar (yaklaşık 27 milyon TL) ve yarım kilo altın yüzük, kolye ve bileziği sarı poşete koyup aşağı indirdim. Hakan adlı kişi gelip aldı. Durumu eşime anlatınca dolandırıldığımızı anladım."

PARA KAYNAĞI BELİRSİZ

Kimlik tespitinde emekli olduğunu belirten Karaoğlu, aylık gelirini ise belirtmedi. Kaptırılan paranın kaynağı araştırılıyor.