Tutuklu PKK'lı hastanede firar etmeye çalıştı

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde "terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan tutuklu, "resmi belgede sahtecilik" suçundan hükümlü Mehmet Süleyman U. (32) jandarma eşliğinde muayenesi için Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Mehmet Süleyman U. muayenesi beklenirken bir anda hastanenin birinci katındaki fizik tedavi odasının penceresinden bahçeye atladı.

Anında çevre güvenliği alan jandarma firar teşebbüsünü boşa çıkardı. Mehmet Süleyman U. cezaevine götürüldü.