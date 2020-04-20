İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9071
  • EURO
    7,5198
  • ALTIN
    373.338
  • BIST100
    99032.7
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Tutuklu ve hükümlüler maske ve kolonya üretimi için seferber oldu
Güncel

Tutuklu ve hükümlüler maske ve kolonya üretimi için seferber oldu

Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında maske ve limon kolonyası üretiyor.

AA20 Nisan 2020 Pazartesi 12:02 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:02
ABONE OL

Cezaevi yerleşkesinde yaklaşık iki yıldır açık olan atölyede üretilen ürünler "adalet", "verimlilik" ve "mesleki eğitimin" kısaltması "Advem" markası adı altında Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Tutuklu ve mahkumların ürettiği maske ile limon kolonyalarıyla, belediye ve valilik gibi resmi kurumların ihtiyacı karşılanıyor.

Isparta E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ünal Şaşmaz, AA muhabirine, kurumun atölyesinde önceden gül kolonyası imal ettiklerini ancak Kovid-19 salgını sonrası limon kolonyası ve maske üretimine başladıklarını söyledi.

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ MASKELERİ CEZAEVİNDEN

Şaşmaz, ayda ürettikleri 70 bin litre limon kolonyasını yurt genelindeki cezaevleri, adliyelerin satış mağazaları ve resmi kurumlara gönderdiklerini belirterek, salgın sonrasında cezaevinin kapalı bölümündeki mahkumların da maske üretimine başladığını bildirdi.

Ayda yaklaşık 60 bin maske üretimi yaptıklarını ifade eden Şaşmaz, "Maske üretimi atölyesinde 12 mahkum çalışılıyor, 8 makinemiz var, yetişmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar ellerinden geldiğince üretime katılıp, halkımıza katkı sunmaya çalışıyor. Ürettiğimiz maskeleri kamu kurum ve kuruluşlarına gönderiyoruz." dedi.

Şaşmaz, üretim faaliyeti sayesinde sigorta primleri yatırılan mahkumların para kazanma fırsatı da bulduğuna dikkati çekti.

Çalışan tutuklu ve hükümlülerin aylık 400-600 lira kazanç elde ettiğini vurgulayan Şaşmaz, "Böylelikle hem canları sıkılmıyor hem de topluma faydaları oluyor. Amacımız mahkumları meslek öğreterek ıslah etmek. Islah eğitimle, eğitim de meslek ve sanat öğretmekle oluyor. Bu sayede mahkumları topluma kazandırabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Annesi sağlıkçı babası polis olan Gökçe'ye doğum günü sürprizi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.