Tutuklu ve hükümlüler maske ve kolonya üretimi için seferber oldu

AA 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:02 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:02

Cezaevi yerleşkesinde yaklaşık iki yıldır açık olan atölyede üretilen ürünler "adalet", "verimlilik" ve "mesleki eğitimin" kısaltması "Advem" markası adı altında Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Tutuklu ve mahkumların ürettiği maske ile limon kolonyalarıyla, belediye ve valilik gibi resmi kurumların ihtiyacı karşılanıyor.

Isparta E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ünal Şaşmaz, AA muhabirine, kurumun atölyesinde önceden gül kolonyası imal ettiklerini ancak Kovid-19 salgını sonrası limon kolonyası ve maske üretimine başladıklarını söyledi.

- KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ MASKELERİ CEZAEVİNDEN



Şaşmaz, ayda ürettikleri 70 bin litre limon kolonyasını yurt genelindeki cezaevleri, adliyelerin satış mağazaları ve resmi kurumlara gönderdiklerini belirterek, salgın sonrasında cezaevinin kapalı bölümündeki mahkumların da maske üretimine başladığını bildirdi.

Ayda yaklaşık 60 bin maske üretimi yaptıklarını ifade eden Şaşmaz, "Maske üretimi atölyesinde 12 mahkum çalışılıyor, 8 makinemiz var, yetişmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar ellerinden geldiğince üretime katılıp, halkımıza katkı sunmaya çalışıyor. Ürettiğimiz maskeleri kamu kurum ve kuruluşlarına gönderiyoruz." dedi.

Şaşmaz, üretim faaliyeti sayesinde sigorta primleri yatırılan mahkumların para kazanma fırsatı da bulduğuna dikkati çekti.

Çalışan tutuklu ve hükümlülerin aylık 400-600 lira kazanç elde ettiğini vurgulayan Şaşmaz, "Böylelikle hem canları sıkılmıyor hem de topluma faydaları oluyor. Amacımız mahkumları meslek öğreterek ıslah etmek. Islah eğitimle, eğitim de meslek ve sanat öğretmekle oluyor. Bu sayede mahkumları topluma kazandırabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.