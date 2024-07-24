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Tutukluluğuna itiraz edilmişti! Mahkemeden Dilan Polat kararı

Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanığın avukatları, dava kapsamında düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ardından 19 Temmuz'da müvekkillerinin tutukluluğuna Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinde itirazda bulunmuştu. Mahkeme, sanıklar hakkındaki itirazı reddetti.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 20:32 - Güncelleme:
Tutukluluğuna itiraz edilmişti! Mahkemeden Dilan Polat kararı
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'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından hakkında açılan dava kapsamında Dilan Polat'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

19 Temmuz'da yapılan itirazı değerlendiren mahkeme heyeti, Engin Polat'ın da aralarında yer aldığı 4 sanık hakkındaki itirazı reddederken tutuklu sanık Dilan Polat için ise eksik evrak bulunduğu gerekçesiyle değerlendirmenin pazartesi günü yapılmasına karar verdi.

Mahkemenin pazartesi günü nöbetçi olmadığı için değerlendirmede bulunmaması üzerine Dilan Polat'ın avukatı, Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

DOSYA 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti dün dosyanın yetkili ve görevli itiraz yerinin Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi olduğuna karar verdi. Dosya, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere davanın görüleceği Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine iade edildi.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, itiraz hakkında karar vermesi için dosyayı Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Bugün dosyayı yeniden ele alan mahkeme heyeti, Dilan Polat hakkındaki itirazı reddederek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

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