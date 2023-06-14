Tütün Sanayicileri kaçakçılığa karşı kampanya başlattı

Kampanyanın tanıtımında konuşan JTI Türkiye Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Zeynep Öztürk, "Yasa Dışı Kapı Dışı'" kampanyasının önemli bir başlangıç olduğunu vurguladı.

Öztürk, kampanya kapsamında yapılacak çalışmaların hem toplumsal farkındalığı artırmaya hem de Türkiye'de tütün mamulleri satış lisansına sahip 150 bin bakkalın bilinçlendirilmesine yönelik tasarlandığını aktardı.

Tütün sanayicileri derneği üyelerinden Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren de tütün mamullerinin yasa dışı ticaretinin devlete 70 milyar TL'ye varan vergi kaybına mal olduğunu dile getirerek, "Denetimsiz bir şekilde üretilen ve satışı gerçekleştirilen yasa dışı tütün mamulleri 150 bin bakkalın cirosundan yılda milyarlar çalıyor.

Yasalara aykırı bir şekilde internet üzerinden veya tütüncü adı verilen ruhsatsız satış noktalarında gerçekleşen yasa dışı tütün mamulleri ticaretinin toplam tütün mamulleri pazarının yüzde 28'ine ulaştığı hesaplanıyor." dedi.

BAT Türkiye, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce ise kaçak sigara ticaretinin 2014'te yüzde 20,7'ye çıkmasını takiben devletin kararlı mücadelesi, mevzuat düzenlemeleri ve etkili saha önlemleri sayesinde 2020 yılı sonunda bu oranın yüzde 1,5'e kadar düştüğünü fakat 2022 yılı sonu itibarıyla yüzde 6 seviyesine yükseldiğini söyledi.

Yüce, "Son dönemde kaçak sigara trendinde tekrar bir artış görülse de günümüzde yasa dışı tütün mamulleri ticaretinin büyük bir bölümünü 3 ana ürün grubu oluşturuyor. Yasa dışı açık tütün, doldurulmuş makaron ve bandrollü tütünden hazırlanan makaronların toplam yasa dışı tütün ticaretinin yüzde 25,8'ini oluşturuyor. 2016 yılında 6 bin civarında olan yasa dışı açık tütün ve dolu makaron satan noktaların sayısı bugün yaklaşık 20 bine ulaştı." diye konuştu.

Imperial Tobacco Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ülke Müdürü Can Menteş de devlet tarafından yürütülen mevcut operasyonların devamının ve kapsamının genişletilmesinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'deki yasal tütün mamulleri piyasasını temsil eden Tütün Sanayicileri Derneği ile üyeleri Philip Morris Türkiye, BAT Türkiye, JTI Türkiye ve Imperial Tobacco Türkiye'nin başlattığı kampanya kapsamında, Türkiye'de tütün mamulleri satış lisansına sahip 150 bin bakkalın desteğiyle yasa dışı tütün mamulleri ticaretinin sebep olduğu olumsuzluklara dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.