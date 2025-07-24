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Tütünle mücadele hızlandı! İzmir'de eş zamanlı denetim

Sağlık Bakanlığı 'Dumansız Türkiye' kampanyası kapsamında İzmir'de eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Bakan Memişoğlu'nun talimatıyla başlatılan uygulama, İstanbul ve Ankara ile birlikte İzmir'de de sahada yoğun şekilde sürdürülüyor.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 09:50 - Güncelleme:
Tütünle mücadele hızlandı! İzmir'de eş zamanlı denetim
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İzmir'deki denetimler, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle devam ederken denetimlerin ilk iki gününde kent genelinde 2 bin 573 işletme kontrol edildi. Uygulamalar kapsamında, kanuna aykırı hareket ettiği tespit edilen 136 işletme ile 159 kişiye idari para cezası kesildi. Yetkililer, denetimlerin temel amacının vatandaşların temiz hava soluma hakkının korunması, pasif içiciliğin önlenmesi ve toplum sağlığının güvence altına alınması olduğunu vurguladı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de aralıksız süreceği bildirildi.

"TÜTÜNLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Denetimler hakkında açıklamalarda bulunan İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Burak Öztop, "İlimizde yürütülen bu kapsamlı denetimlerde Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Muğla ve Kütahya gibi komşu illerimizden gelen ekipler, Merkezde İl Emniyet Müdürlüğü ve periferde İl Jandarma Komutanlığının destekleri ile koordineli şekilde sahada görev yapıyor. Amacımız; vatandaşlarımızın temiz hava soluma hakkını korumak, pasif etkilenimi en aza indirmek ve halk sağlığını tehdit eden tütün kullanımını kontrol altına almaktır. Şu ana kadar toplam 2.573 denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler sonucunda, 136 işletmeye ve 159 kişiye idari para cezası uyguladık. Özellikle kapalı alanlarda tütün kullanımına müsaade eden işletmeler başta olmak üzere; nargile sunumu, tek dal sigara ve elektronik sigara satışına yönelik ihlaller de denetim kapsamındadır" dedi.

"DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Denetimler hakkında bilgi veren Mehmet Burak Öztop, "Yaklaşık 90 ekip ve 250 denetçiyle bugün ve yarın da aynı titizlikle devam edecek. Bu süreçte vatandaşlarımızın da tütünsüz ve sağlıklı bir yaşam ortamı için bize destek olmalarını bekliyoruz. ALO 184 hattı ya da Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden ihlalleri bildirmeleri çok kıymetli. Tütünle mücadelede kararlıyız. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir unsura geçit vermeyeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

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