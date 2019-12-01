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Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?

Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Tuvana Türkay 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar’da doğdu. Turkay’ın babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rize’lidir. İstanbul Güneş Kolejinden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı. Genç oyuncu 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Terazi burcudur. Tuvana Türkay hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak konusu oldu. Güzelliği ile dikkat çeken isimler arasında yer alan Tuvana Türkay 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar’da doğdu. Turkay’ın babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rize’lidir. İstanbul Güneş Kolejinden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı. Genç oyuncu 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Terazi burcudur. Tuvana Türkay'ın hayatına dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisiden ulaşabilirsiniz. 
 
TUVANA TÜRKAY KİMDİR? 
Tuvana Türkay 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar’da doğdu. Turkay’ın babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rize’lidir. Genç oyuncu 1.75 metre boyunda, 54 kilo ve Terazi burcudur.

 
Tuvana Türkay Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Ekrana ilk kez 2009 yılında bir TV dizisi ile geldi. İlk sinema projesini ise 2015 yılında deneyimledi. Bizans Oyunları: Geym of Bizans filminde Ayçörek karakterine hayat veren Türkay bu karakterle çok sevildi. Genç oyuncu aynı yıl iki sinema filmi daha çekti. En Güzeli, Güvercin Uçuverdi, Olanlar Oldu fimlerinde peş peşe rol aldı. Ardından Oyunbozan ile dizi dünyasına dönen Turkay ara vermeden sinema projelerine de devam etti. Güzelliği ve değişimi ile büyük beğeni toplayan genç oyuncu sosyal medyada da adından söz ettiren isimlerden.
 
Tuvana Türkay son olarak çok sevilen Yasak Elma dizisi ile seyirci karşısında.
 
Tuvana Türkay’ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Yasak Elma (Leyla) (TV Dizisi)
2019 – Ağır Romantik (Sinema Filmi)
2017 – Kızlarım İçin (Kumru)(TV Dizisi)
2017 – Deli Gönül (Fatmanur Güzel) (TV Dizisi)
2017 – Bir Nefes Yeter (Sinema Filmi)
2016 – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Necmiye) (Sinema Filmi)
2016 – Sen Sağ Ben Selamet (Doğa) (Sinema Filmi)
2016 – Oyunbozan (Ece) (TV Dizisi)
2016 – Olanlar Oldu (Aslı) (Sinema Filmi)
2015 – Güvercin Uçuverdi (Sema Taşkın) (Sinema Filmi)
2015 – En Güzeli (Gizem) (Sinema Filmi) 2015
2015 – Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Ayçörek) (Sinema Filmi)
2014 – Kara Para Aşk (Bahar Çınar) (TV Dizisi)
2010 – 2012 – Yer Gök Aşk (Bade Palalı) (TV Dizisi)
2010 – Nakş-ı Dil Sultan (Nakş-ı Dil Sultan) (TV Dizisi)
2009 – Ayrılık (2) (Kevok) (TV Dizisi)

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