TÜYAP kitap fuarı imza günleri son gün ne zaman 2018 İstanbul TÜYAP fuarı takvimi hafta sonu saat kaça kadar açık

TÜYAP fuarı için son gün ne zaman? İstanbul Tüyap fuar takvimi 2018 imza günleri kimler gelecek? İstanbul fuar merkezi nerede? Tüyap kitap fuar alanı nasıl gidilir? İstanbul TÜYAP kitap fuarı imza günü listesinde hangi ünlü isimler var? 10 11 Ekim Tüyap kitap fuarında hangi ünlüler var? TÜYAP Kitap Fuarı saat kaça kadar açık? soruların yanıtlarını araştıran vatandaşlar için ayrıntıları bu haberimizde derledik. Her yıl milyona yakın kitapseverin buluştuğu TÜYAP kitap fuarı hafta sonu yine büyük ünlüleri konuk ediyor. Bu yıl ki ana teması ‘Hayatı Edebiyatla Kuşatmak’ olan 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, yarın kapılarını açacak. Dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günlerinin düzenleneceği TÜYAP fuarında bir de Sanat Fuarı gerçekleşecek. Her yıl yarım milyon ziyaretçiye ulaşan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturuyor. TÜYAP Kitap Fuarı ile ilgili merak edilenler star.com.tr haber sitesinde.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı her yıl 40 bin metrekareyi aşkın sergileme alanında 9 gün boyunca 850 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla, panel, söyleşi, atölye çalışması ve çocuk etkinliklerinden oluşan 300 kültür etkinliğine ve 2000'den fazla imza gününe ev sahipliği yaparak yarım milyondan fazla ziyaretçiye ulaşıyor. Fuarın ilk dört günü boyunca açık olan Uluslararası Salon kapsamında 100'e yakın uluslararası katılımcı firma ve 40'a yakın uluslararası konuk ağırlıyor.

FUAR ADI:

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı

TARİH: 10 - 18 Kasım 2018

ZİYARET SAATLERİ:

Hafta sonu : 10.00-20.00

Hafta içi : 10.00-19.00 (18 Kasım : 10.00-19.00)

YER: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi - Büyükçekmece / İSTANBUL

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile 10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece’de ziyaretçileri ağırlayacak. Okurları, yurt içi ve yurt dışından pek çok değerli yazarla buluşturacak olan fuarda, dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan 300 kültür etkinliğinde ve binlerce imza gününde yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek.



11 Kasım Pazar günü ise Türkan Şoray’ın konuşmacı olarak katılacağı ve Faruk Şüyün’ün yöneteceği “Arkadaşım Selim” söyleşisi gerçekleştirilecektir.



37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Selim İleri için hazırlanan onur yazarı kitabından seçme metin ve fotoğraflardan oluşan “Arkadaşım Selim” sergisi ise ana giriş / üst kat fuayede fuar süresince ziyaret edilebilir.



10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası



Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında Mustafa Kemal Atatürk, fuarın açılış günü olan 10 Kasım 2018 Cumartesi düzenlenecek etkinliklerle TÜYAP’ta anılacak. Yapı Kredi Yayınları’nın düzenlediği “Mustafa Kemal Atatürk’e Yakından Bakmak” isimli söyleşide İpek Çalışlar ve Teyfur Erdoğdu; İnkılap Yayınları tarafından düzenlenen “Atatürk Etkisi” söyleşisinde ise Sinan Meydan konuşmacı olacak. Mustafa Kemal Ulusu da “Atatürk’ün Yanıbaşında” söyleşisinde konuşmacı olacaktır. Aytül Akal’ın minik okurlarıyla buluşacağı “Atatürk Olmak” söyleşisi ise Uçanbalık Yayınları tarafından düzenlenecek.

İMZA GÜNLERİ LİSTESİ

ABDULVAHAP KARA KALENDER YAYINEVİ 12:00 10.11.2018

ABDURRAHMAN BİRLİK AVA YAYINLARI 10:00 10.11.2018

ABDÜLHAMİD KAYIHAN OSMANOĞLU MOTTO YAYINLARI 15:00 10.11.2018

ADEM DÖNMEZ CARPE DİEM KİTAP 14:00 10.11.2018 ADEM ÖZBAY AZ KİTAP 10:00 10.11.2018

ADİL MAVİŞ YEDİVEREN YAYINLARI 13:00 10.11.2018 ADNAN BİNYAZAR CAN ÇOCUK YAYINLARI 11:00 10.11.2018

AHMET ANAÇ J&J YAYINLARI 10:00 10.11.2018

AHMET BOZKURT İNKILÂP YAYINLARI 13:00 10.11.2018

AHMET ÇAĞLAYAN YİTİK ÜLKE YAYINLARI 14:00 10.11.2018

AHMET TAHSİN LA KİTAP YAYINLARI 10:00 10.11.2018

ALPER KAYA KENT KİTAP 14:30 10.11.2018

ALPER SÜZER DAHİ YAYINCILIK 13:00 10.11.2018

ABDULAZİZ ALTEKİN SOKAK YAYIN GRUBU 16:00 10.11.2018

TAM LİSTE İÇİN TIKLAYIN

FUAR NEREDE?



TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yer almaktadır. Özel araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar için TÜYAP, Eski Hadımköy Yolu Caddesi'nde E-5 karayolu üzerinde kalmaktadır. Metrobüs ile gitmek isten vatandaşlar ise "Beylikdüzü TÜYAP" durağında inmeleri gerekmektedir.