05.02.2020 08:50 - Güncelleme: 05.02.2020 08:50

Adana Ceyhan’da sevgilisi Murat A. ve onun arkadaşı İsmet D. ile birlikte eğlenceden dönen Mehtap Ateş, iddialara göre aldatıldığını öğrendi.



Tartışma sırasında İsmet D.’den aracı durdurmasını isteyen Mehtap Ateş, ters yola geçerek koşmaya başladı. Genç kadına önce Yener C., sonra da Hasan Ö. çarpıp ölümüne neden oldu. Akşam'ın haberine göre, paniğe kapılıp arkadaşı ile birlikte kaçan Murat A. daha sonra geri döndü. Ceset parçalarını görünce durumu polise bildirdi. Murat A., önce sevgilisinin ‘tuvalet ihtiyacı’ için araçtan indiğini söyledi polis kamera kayıtlarını gösterince olayı itirfa etti. Murat A. ve İsmet D. tutuklandı.