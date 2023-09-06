Tuzla'da 24 sınıflı Recep Paylan Anadolu Lisesi'nin zemin beton atma töreni düzenlendi

Tuzla Belediyesi eliyle, çeşitli kişi ve kurumların da desteğiyle yapımına başlanan Recep Paylan Anadolu Lisesi için zemin beton atma töreni düzenlendi. Törene Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Recep Paylan'ın kızı ve okulun yapımında emeği geçenlerden biri olan Ebru Paylan Şenkaya ile vatandaşlar katılım gösterdi. İlçede lise düzeyinde tekli eğitim veren okullardan biri olacak olan Recep Paylan Anadolu Lisesi, bünyesinde barındıracağı 24 sınıf ile yaklaşık 750 öğrenciye ev sahipliği yapacak.

"EĞİTİMİN HER KONUNUN ÇÖZÜMÜ OLDUĞUNA İNANIYORUM"



Okul hakkında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bir yerde eğitimin ne kadar kıymetli olduğunu Tuzla'da yaşayarak gördüm. Eğitim standardı ne kadar yükseliyorsa, yükselen standart ile beraber ilçedeki insani gelişmişlik düzeyinin, yaşam standartlarının gelişimi ile beraber ilçenin bütün değerlerinin değiştiğini yaşayarak gördüm. Dolayısıyla eğitime yapılan her yatırımın aslında toplumun geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu ve bağışçılarımızın da yapmış oldukları bağışların, bu ilçenin ve ülkenin geleceği için örülen duvara bir tuğla koymak, harç koymak gibi kıymetli buluyorum. Eğitimin her konunun çözümü olduğuna inanıyorum. Gençlerimiz için, görevimiz olmasa bile eğitim standartlarını yükseltmek için gayret ve çabalarımızı gösteriyoruz" dedi.

Okulun yapım çalışmaları ise havadan görüntülendi.