28 Ağustos 2025 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1447
Güncel

Tuzla'da araçta baygın halde bulunan iki kişi öldü

Tuzla'da bir araçta baygın halde bulunan iki kişi, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

28 Ağustos 2025 Perşembe 13:41
Tuzla'da bir araçta baygın halde bulunan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Tepeören Mahallesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde, dün akşam saatlerinde trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi gönderildi.

Ekibin yaptığı incelemede, bariyere sürterek durduğu ve başka yerinde hasar olmadığı tespit edilen araçta 2 kişi bilinci kapalı halde bulundu.

Kimlikleri belirlenen bu kişilerden sürücü A.A. (27) ile yanındaki S.A. (26) götürüldükleri hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri araçta yaptıkları kontrolde, yeşil reçete ile satıldığı anlaşılan bir kutu ilaç buldu.

Kaza ve ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

