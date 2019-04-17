Tuzla'da bir tersanede gemi yangını
Tuzla'da bir tersanede gemide yangın çıktı.
Tuzla'da bir tersanede gemide yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Tuzla'da bir tersanede gemide yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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