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Tuzla'da çocuğa saldıran sanık gözaltına alındı

Tuzla'da, oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve açılan davada tahliye edilen sanık, hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı kapsamında gözaltına alındı.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 16:04 - Güncelleme:
Tuzla'da çocuğa saldıran sanık gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, Tuzla'da 6 Ekim'de bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki B.E.A'ya şiddet uyguladığı belirlenen 19 yaşındaki A.K, 8 Ekim'de polis ekiplerince yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında A.K, 9 Ekim'de "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılık tarafından A.K. hakkında iddianame hazırlandı. İddianameyi kabul eden Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Ekim'de hazırladığı tensip zaptında sanık A.K'nin adli kontrol hükümleri kapsamında tahliye edilmesine karar verdi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itirazda bulundu.

İtirazı kabul eden mahkeme, sanık A.K. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını kararlaştırdı.

Polis ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan A.K'yi gözaltına aldı.

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