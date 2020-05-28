Tuzla'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Tuzla cuma namazı kılınacak camiler

Tuzla'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Tuzla'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Tuzla cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Tuzla için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Tuzla ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Tuzla ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.
TUZLA CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.
TUZLA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Akfırat Merkez Camii
Anadolu Mh.Akşemsettin Camii
Aydınlı Ebubekir Camii
Aydınlı Mh.Deri Sanayi Camii
Aydınlı Mh.Hacılar Camii
Aydınlı Mh.Hüda Camii
Aydınlı Mh.Yunusemre Camii
Hz.Osman Camii
İstanbul Anadolu Yakası Org. San. Bölgesi Camii
Necip Fazıl Kısakürek Camii
Nişancı Mehmet Paşa Camii
Tuzla Emlak Konut Camii
Üskübi Melek Aras Camii
Aydıntepe Mh.Yeşildere Merkez Camii
Nazmi Durbakayım Camii
Yavuzevler Camii
Gisbir Sahil Camii
Evliya Çelebi Mh.Evliya Çelebi
Orhanlı Fatih Şehit Mustafa Hasanoğlu Camii
İçmeler Mh.İçmeler Merkez Camii
İçmeler Mh.Muhammedül Emin Camii
İstasyon Çiçekçiler Camii
Hasanı Basri Camii
Mimar Sinan Merkez Camii
Mimarsinan Mh.Gümüşpınar Camii
Orhanlı Yavuz Selim Camii
Orta Mh.Camii
Hacı Zarife Örs Camii
Mercan Yeni Camii
Şifa Merkez Camii
Şifa Mh.Mevlana Camii
Kasri Arifan Mescidi
Akfırat Kirazlı Mh. Behice Çizmeci Camii
Hacı Mustafa Eminoğlu Camii
Zeytinlik Yavuzhan Camii