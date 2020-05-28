Tuzla'da cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Tuzla cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:37 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:37

Tuzla'da cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve camilerin ibadete açılmasına dair karar resmen açıklandı. Tuzla'da cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Tuzla cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Tuzla için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Tuzla ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

TUZLA CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

TUZLA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Akfırat Merkez Camii

Anadolu Mh.Akşemsettin Camii

Aydınlı Ebubekir Camii

Aydınlı Mh.Deri Sanayi Camii

Aydınlı Mh.Hacılar Camii

Aydınlı Mh.Hüda Camii

Aydınlı Mh.Yunusemre Camii

Hz.Osman Camii

İstanbul Anadolu Yakası Org. San. Bölgesi Camii

Necip Fazıl Kısakürek Camii

Nişancı Mehmet Paşa Camii

Tuzla Emlak Konut Camii

Üskübi Melek Aras Camii

Aydıntepe Mh.Yeşildere Merkez Camii

Nazmi Durbakayım Camii

Yavuzevler Camii

Gisbir Sahil Camii

Evliya Çelebi Mh.Evliya Çelebi

Orhanlı Fatih Şehit Mustafa Hasanoğlu Camii

İçmeler Mh.İçmeler Merkez Camii

İçmeler Mh.Muhammedül Emin Camii

İstasyon Çiçekçiler Camii

Hasanı Basri Camii

Mimar Sinan Merkez Camii

Mimarsinan Mh.Gümüşpınar Camii

Orhanlı Yavuz Selim Camii

Orta Mh.Camii

Hacı Zarife Örs Camii

Mercan Yeni Camii

Şifa Merkez Camii

Şifa Mh.Mevlana Camii

Kasri Arifan Mescidi

Akfırat Kirazlı Mh. Behice Çizmeci Camii

Hacı Mustafa Eminoğlu Camii

Zeytinlik Yavuzhan Camii