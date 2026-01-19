İSTANBUL 5°C / 2°C
19 Ocak 2026 Pazartesi
Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da çakmak üretilen fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

19 Ocak 2026 Pazartesi 10:50
Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde çakmak üretilen 3 katlı fabrikanın en üst katındaki depolama bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tuzla'nın yanı sıra çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi ulaşıma kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı.

Fabrikadaki yangın, toplam 42 araç ve 112 personelin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Fabrikanın metal aksamdan oluşan üst katının tamamen yandığı görüldü.

