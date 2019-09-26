Tuzla'da fabrikanın çatısında yangın
Tuzla'da bir fabrikanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
- AA
Tuzla'da Organize Deri Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın çatısında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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