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Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

İstanbul Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

AA24 Aralık 2022 Cumartesi 21:40 - Güncelleme:
Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı
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Alınan bilgiye göre, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçesme Caddesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Pendik, Kurtköy, Tuzla, Kartal ve Sultanbeyli'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, tesisin dışından su sıkarak yangına müdahale ederken bir yandan da iş makineleri yardımıyla geri dönüşüm tesisinin dış cephe kaplamaları söküldü.

Ekipler, buradan da su sıkarak içeride yanan kısma müdahale etti. Yangın nedeniyle geri dönüşüm tesisinde yoğun duman çıkışı olduğu gözlendi.

Bu arada, geri dönüşüm tesisinin yangın çıktığı sırada boş olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alınırken tesisin içindeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

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