Tuzla'da feci kaza: Ortalık savaş alanına döndü

Tuzla'da hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı: 10 yaralı
Tuzla'da hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan halk otobüsünün de bir otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaklaşık 10 kişi yaralandı.
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