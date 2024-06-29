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  • Tuzla'da husumetlisi dükkanı silahla bastı! 1 kişi ağır yaralı
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Tuzla'da husumetlisi dükkanı silahla bastı! 1 kişi ağır yaralı

Tuzla'da bir şahıs aralarında husumet bulunan bir kişinin dükkanına silahla saldırdı. Saldırı sonucu dükkan sahibi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

IHA29 Haziran 2024 Cumartesi 09:36 - Güncelleme:
Tuzla'da husumetlisi dükkanı silahla bastı! 1 kişi ağır yaralı
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Olay 23.00 sıralarında Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre silahlı saldırgan aralarında husumet bulunan İbrahim Türk'ün dükkanının önüne geldi. Saldırgan burada bağırarak İbrahim Türk'ü dışarı çağırdı. İbrahim Türk'ün dışarı çıkmaması üzerine saldırgan dükkana rastgele ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan İbrahim Türk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Türk'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri saldırının ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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