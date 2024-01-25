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Tuzla'da İETT otobüsünün park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi

Tuzla'da İETT otobüsü, yolun kenarında park halindeki kamyona çarptı. İETT otobüsü kullanılamaz hale gelirken, 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA25 Ocak 2024 Perşembe 12:50 - Güncelleme:
Tuzla'da İETT otobüsünün park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi
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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Tuzla ilçesi Fatih Mahallesi'nde Kurtköy-Orhanlı yan yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Otokar marka 34 TP 9921 plakalı İETT otobüsü, seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüs kullanılamaz hale gelirken, otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları çevredeki çeşitli hastanelere kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan İETT otobüsü, yol kenarındaki kamyona arkadan çarpıyor.

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