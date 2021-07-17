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Tuzla'da ihtiyaç sahibi 1500 çocuğa bayramlık

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık elbise ve ayakkabı dağıttı. Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden olan Yazıcı, hayat boyunca tüm uğraşlarının çocukların mutlu olması olduğunu ifade etti.

AA17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:32 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:32
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gönül Elleri Çarşısı, Kurban Bayramı öncesi 1500 çocuğa mutluluk yaşattı. Takibi yapılan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, bağışçıların destekleri bayramlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı.

Bayramlıkları, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eşi Fatma Yazıcı dağıttı. Gönül Elleri Çarşısı'nın kurucu gönüllülerinden olan Yazıcı, hayat boyunca tüm uğraşlarının çocukların mutlu olması olduğunu ifade etti.

Yazıcı, bayramların çocukların sevinçleri olduğunu kaydederek, "Her bayram olduğu gibi bu bayramda çocuklarımızı sevindirmiş olmanın, onların yüzlerindeki mutluluğu görmenin sevincini yaşıyoruz. Bizim için bayram bu demek aslında. Geçen bayramda da birçok çocuğumuzu sevindirmiştik. Bu bayramda da yine aynı sevinç nasip oldu. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

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