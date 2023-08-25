Tuzla'da iki riskli bana daha kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi' sonrası, 'İstanbul Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü' tarafından 'Orta Hasarlı' olarak tespit edilen iki bina daha resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin rızasıyla kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın öncülüğünde son 13 yılda 3 Bin 95 bina, yaklaşık 20'bin'e yakın bağımsız bölümün dönüşümüne imza atan Tuzla Belediyesi 60'a yakın Site'nin dönüşümü için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıkım kararı alınan binalarda iş makinasının koltuğuna oturarak ilk kepçeyi vuran Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Özellikle kentsel dönüşüm için Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sürdürülen seferberliği değerli buluyoruz. Eğer gerçekleşmezse, deprem güvenli evlerin yapılmasının hepimizin ortak sorunu olduğunun bilincindeyiz. Bu sorunu birlikte aşacağız." dedi.

İstasyon Mahallesi ve Aydınlı Mahallesinde risk taşıyan iki binanın yıkımını gerçekleştiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. "Bugüne kadar sayısız hizmet gerçekleştirdik ve birçok yıkım ve kentsel dönüşüme imza attık. Bu yıkımlar aslında hizmet ve eser siyasetimiz için oldukça önemli bir yer tutuyor. Kentsel dönüşüm başlığı altında, yıkımlarımızla birlikte yeni hikayeler ekliyoruz. Yaptığımız her işte, kelimelerin bir hikaye oluşturduğunu ve anlamlı öykülerin bir araya geldiğini görüyoruz. Bunları, kurumlarımız, vatandaşlarımız ve paydaşlarımızın desteğiyle birlikte gerçekleştiriyoruz. Yıkımların hizmet ve eserlerimiz için büyük bir önemi bulunmaktadır. Bugün orta hasarlı bir binayı yıkıyoruz. Önemli birkaç yıkım daha gerçekleştirmiştik ve her gün yeni yıkımlarla karşı karşıyayız."

99 DEPREMİNDEN KALAN 27 BİNAYI BOŞALTTIK

Başkan Yazıcı sözlerine şöyle devam etti. "Son depremde hasar gören 99 binadan geçen yıl itibari ile 28 tanesi kalmıştı. Depremden sonra, 16 Mart depreminden sonra diğerlerini tamamen boşalttık. İlk başta dört tanesi kalmıştı, sonra üç tanesi de boşaltıldı. Bu binaların dönüşümünü yaparken aynı zamanda Tuzla'da birçok binayı yıktık. Şimdiye kadar deprem dönüşümü kapsamında gerçekleştirdiğimiz 3,095 bağımsız bölümde yaklaşık 20 bin'e yakın bağımsız bölümde yıkım ve dönüşüm işlemlerini tamamladık. Bu süreçte en önemli rol vatandaşlarımıza aittir, onlar bizim hikayelerimize ortak olan hak sahipleri ve ev sahipleridir."

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE EN ÖNEMLİ ROL VATANDAŞLARIMIZA AİTTİR"

Her yıkılan binan kendi için de bir hikaye barındırdığını söyleyen Yazıcı, "Bugüne kadar vatandaşımızla birlikte birçok görüşme gerçekleştirdik ve hikayeyi birlikte oluşturduk. Bu görüşmeler sonucunda yıkım kararı aldık. Kentsel dönüşümde en önemli rol vatandaşlarımıza aittir ve işe başlamadan önce onların kararını almak istiyoruz. Bu dönüşüm hikayelerini arkadaşlarımızla birlikte devam ettiriyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm için Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sürdürülen seferberliği değerli buluyoruz. Eğer gerçekleşmezse, deprem güvenli evlerin yapılmasının hepimizin ortak sorunu olduğunun bilincindeyiz. Bu sorunu birlikte aşacağız." dedi.

"TUZLAYI DEPREM GÜVENLİ BİR ŞEHİR HALİNE GETİRMEK İÇİN HEP BERABER UĞRAŞIYORUZ"

Başkan Yazıcı, "Biraz önce yıkmış olduğumuz bina ve o binanın 99 depreminden sonra birçok görüşmelerle güçlendirme, onarılma, mirastı, arkadaşların aile bireyleriyle birlikte 2023 yılına kadar deprem güvenli hale getirme çabaları yeterli olmadı. Nisan ayından itibaren başvurdukları Kentsel Dönüşüm başvurusu, Nisan sonrası Mayıs itibari ile de kentsel dönüşüm kararı alınıp 8 gün sonra bugün yıkımlarını yapıyoruz. Tuzlayı deprem dönüşümüyle beraber daha güvenli deprem güvenli bir şehir haline getirmek için hep beraber uğraşıyoruz." dedi.