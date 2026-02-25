İSTANBUL 11°C / 4°C
  • Tuzla'da işçi konteynerinde yangın: Yaralılar var
Güncel

Tuzla'da işçi konteynerinde yangın: Yaralılar var

İstanbul Tuzla'da şantiye alanındaki yaklaşık 60 işçi konteynerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında mahsur kalan 7 işçi yaralı olarak kurtarılırken, alanda enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

25 Şubat 2026 Çarşamba 10:43
Tuzla'da işçi konteynerinde yangın: Yaralılar var
Yangın, saat 10.20 sıralarında Aydınlı Mahallesi'nde bir inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyede işçilerin konakladığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle yan yana bulunan yaklaşık 60 konteynere sıçradı.

7 İŞÇİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında konteynerlerde mahsur kalan 7 işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

KONTEYNERLER KULLANILMAZ HALE GELDİ

Dumandan etkilenen ve yaralı olarak kurtarılan işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangında konteynerlerin büyük bölümünde hasar oluşurken, bazı konteynerlerin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü. Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede soğutma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

  • yangın müdahale
  • itfaiye ekipleri
  • işçi konteyneri

