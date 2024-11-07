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Tuzla'da kan donduran anlar! 7 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere fırlattı

Bir alışveriş merkezinin otoparkında oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Küçük çocuğu kaldırıp yere fırlatan şahıs tutuklanırken saldırı anı kameralara yansıdı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

IHA7 Kasım 2024 Perşembe 01:00 - Güncelleme:
Tuzla'da kan donduran anlar! 7 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere fırlattı
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Olay, 6 Ekim 2024 günü saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. Tuzla ilçesi, Şifa Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin otoparkında oynayan 7 yaşındaki B.E.A, bir şahıs tarafından saldırıya uğradı. Şahıs, 7 yaşındaki B.E.A'ya saldırıp yere fırlattı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın, 19 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.K.'nin, çocukların çıkardığı gürültüden rahatsız olması nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olay sonrası kimlik bilgileri belirlenen A.K., 8 Ekim 2024 tarihinde yakalanarak "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi ve 9 Ekim 2024 tarihinde tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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