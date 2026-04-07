Tuzla'da lastiği patlayan tır devrildi: İstanbul yönü trafiğe kapandı

TEM Otoyolu'nun Tuzla kesiminde meydana gelen tır kazası, İstanbul yönündeki trafiği durma noktasına getirdi. Ön lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı tır, bariyerlere çarparak devrildi ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli'den İstanbul yönüne ilerleyen tırın ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildiği kazada, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan bir tır, ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, muhtemel yaralanmalara karşı sağlık ekipleri hazır bulundu.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. Trafik akışı, ekiplerin müdahalesiyle kontrollü olarak sağlanıyor.