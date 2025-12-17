İSTANBUL 14°C / 5°C
Güncel

Tuzla'da tersanede yangın!

Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 12:39 - Güncelleme:
Tuzla'da tersanede yangın!
ABONE OL

Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanedeki Panama bandıralı canlı hayvan taşımacılığı yapılan "Zein 1" isimli 163 metre uzunluğundaki geminin ambar bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, geminin diğer katlarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

