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Tuzla'da trafik kazası: Yaralılar var

Tuzla'da, otomobilin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA28 Ağustos 2023 Pazartesi 10:17 - Güncelleme:
Tuzla'da trafik kazası: Yaralılar var
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Tepeören Mahallesi İstanbul Park Bulvarı'nda Y.A.A. idaresindeki 34 PM 7627 plakalı otomobil, önünde seyreden T.G'nin kullandığı 34 GRU 499 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpma sonucu otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşan yolda araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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