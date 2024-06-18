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Tuzla'da yanan fabrikada patlama sesleri! Nükleer tehditler ekibi sevk edildi

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki bazı fabrikalara ve ormanlık alana da sıçradı. İstanbul Valiliği, bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi sevk edildiğini duyurdu.

AA18 Haziran 2024 Salı 13:16 - Güncelleme:
Tuzla'da yanan fabrikada patlama sesleri! Nükleer tehditler ekibi sevk edildi
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İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Geniş bir alana kurulu fabrikada etkili olduğu belirtilen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki bazı fabrikalara ve ormanlık alana da sıçradı.

İstanbul'dan 56 araç ve 167 personel ile Kocaeli'den sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

- İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Tuzla Aydınlı Mahallesi Deri Sanayi Yolu Sokak'ta bulunan fabrikalar bölgesinde yangın çıktığı belirtilerek, "Bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibi sevk edilmiştir. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Öte yandan, yangının ormanlık alana sıçramaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. Yangında, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, gelişen süreçle ilgili bilgilendirme paylaşımları Valiliğimizce yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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