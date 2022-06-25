tv4 ekranlarında bizleri neler bekliyor? Kanal Kordinatörü Filiz Zengin anlattı

Odak noktasında; kaliteli ve sağlıklı hayat tarzını, aile yaşamını ve insanı önceleyen tv4 bunu yaparken ön koşulunda neşeli, dinamik ve renkli içerikler üretmeyi hedef alıyor.

Seçkin televizyon izleyicisinin doğa, astroloji, tarih, sağlık, teknoloji, yemek, psikoloji ve mimari alanlarına olan merak ve ilgisini beslemek ve hali hazırda eğitimli izleyicinin talebini karşılamak pekte kolay olmuyor. tv4,bu zor işi profesyonel moderatörleri ve yapım ekibiyle birlikte mümkün kılmış durumda.

Psikolog Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu ile Ne Yapmalı? , Özlem Recep ile Astroloji, Uzm. Diyetisyen Sıla Bilgili Tokgöz ile Nasıl Beslenmeli? özenle hazırlanarak ekranlarıza gelmeye devam ediyor.

Elif Güçkıran'ın sunumuyla "Tarihi Lezzetler" lezzetli bir tarih programı olarak hem tarih meraklılarını hem lezzet avcılarını ekrana çekiyor.

Tarih Araştırmacısı Ömer Kokal'ın anlatımıyla "Tarihi Rotalar" İstanbul'un yürüme mesafelerine ait farkında olmadığımız mekanların ve sahiplerinin efsaneleri duyulmamış hikayelerini gün yüzüne çıkartıyor.

Hafta içi her sabah daha çok günlük izleyicileri kendisine çeken "Selda ile Neşeli Günler" canlı yayınla 10.00-12.00 sabah kuşağında sizlerle buluşuyor. Selda Hasret Arslan'ın sempatik sunumu ile ekrana gelen programda sağlıktan, yemek tariflerine, güncel konulardan, alanında uzman isimlerin değerli bilgilerine hayata dair her şeye yer veriyor.

"Yap Bakalım" ile hafta sonlarınızdan aksiyon eksik olmuyor. "Can Yıldız" enerjik sunumuyla gençleri hem bilgilendiriyor hemde eğlendiriyor.

tv4 izleyicisinin yakından takip ettiği nostaljik "Türk Sineması" kuşağımız; Türk aile yaşantısını, kültürünü, eski İstanbul'u Filiz Akın, Türkan Şoray, Ediz Hun, Kartal Tibet, Hülya Koçyiğit, Cüneyt Arkın ve Fatma Girik gibi harika oyuncular ile izlemek hep keyifli olmaya devam ediyor.

"tv4 KANAL KOORDİNATÖRÜ FİLİZ ZENGİN"



"İçerik üreticileri dijital platformların yükselişi ve yaygınlaşmasıyla kendini tekrarlamaya başladı ki biz tv4 olarak farklı, renkli ve eğlenceli mottomuzla içeriklerde fark yaratıyoruz. Her ses, her renk başka bir deyişle hayatın tamamı pozitif bakış açısıyla tv4'te işleniyor diyebilirim.

Tv4 ekibi olarak popüler işler yapmak uğruna kaliteden ödün vermek istemiyoruz. Hızlı tüketilen ve kitle pazarlama teknikleriyle oluşturulan yapay programlar ekip olarak tercih etmediğimiz işler. Türk izleyicisinin bu tür işleri seyrettiği hakkında yanlış bir algı var. Eğitici aynı zamanda eğlendirici, nitelikli işlerle de geniş kitlelere ulaşılacağına inanıyoruz. Bu klişeyi kıracağız. Güçlü ve deneyimli bir ekibiz. Program müdürümüz Duygu İpekçioğlu, Görsel Yönetmenimiz Cengiz Şahin ile birlikte tüm yapım yönetim kadromuz, teknik ekibimiz genç, dinamik ve deneyimli.

Eğitici ve eğlenceli programlarımız geniş bir yelpazede izleyicinin ilgisini çekiyor. Bu sebeple program çeşitliliğimizi artırmak için her gün yeni içerikler üretiyoruz. Bu ekip olarak bizi besleyen bir durum. Bilgilendirmek ve eğitmek amaçlarımız arasında ama bunu sıkmadan ilginç ve neşeli hale getirerek izleyicilerimize sunuyoruz."

tv4'ü NASIL İZLERİM?



D-smart 87. Kanal, Turksat 4A frekans 12310, Kablo TV 48. Kanal, Tivibu 58. Kanal, Turkcell TV+ 131. Kanal ve BluTV'den tv4'ü kolaylıkla izleyebilirsiniz.

YouTube Kanalı; https://www.youtube.com/channel/UCOzXjWSTQEP3lIfSKrthP7Q/featured ve

Instagram https://www.instagram.com/tv4tr/ adreslerinden tv4'ü aktif olarak takip edebilirsiniz.