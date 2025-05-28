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TV'deki doktor sahte çıktı

Ankara'daki siber operasyonda gözaltına alınan Volkan Uçak'ın TV programlarına 'doktor' olarak katıldığı ve diplomasının sahte olduğu anlaşıldı.

HABER MERKEZİ28 Mayıs 2025 Çarşamba 08:52 - Güncelleme:
TV'deki doktor sahte çıktı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi.

Ekol TV'nin haberine göre, kamu kurumlarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayanlara 16 ilde gerçekleşen operasyonda 58 kişi yakalandı. İkiz e-imza oluşturarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik ikinci dalga operasyonda, 39'u tutuklama, 11'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi, 20 şüpheli tutuklandı.

Tutuklanan isimler arasında televizyon programına çıkan doktor Volkan Uçak da bulunuyor. Hipnoz seansları düzenleyen Uçak'ın, Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlendi.

Uçak, ifadesinde diplomasının olmadığını itiraf ederken, Dublin Üniversitesi'nden mezun olduğunu öne sürdü. Uçak'ın, para karşılığı Ege Üniversitesi'nden diploma aldığı yapılan tespitler arasında yer aldı.

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