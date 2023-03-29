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Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na istifa sansürü

7'li koalisyona tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Ağıralioğlu'nun istifa kararı Twitter tarafından sansürlendi.

29 Mart 2023 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
Twitter'dan Yavuz Ağıralioğlu'na istifa sansürü
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Yedili koalisyonda HDP-CHP'nin anlaşmaya varması üzerine TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, masada kendilerine pusu kurulduğunu söyleyerek siyaset gündemine oturan Ağıralioğlu dün partisinden istifa etti.

İstifa dilekçesini partisine sunan Yavuz Ağıralioğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyelimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİNLERCE TWEET ATILDI

Ağıralioğlu'nun istifa karar sosyal medya platformu Twitter'da kısa sürede gündem oldu. Ağıralioğlu hakkında 1 saat içinde yaklaşık 50 bin Tweet atıldı ve en çok konuşulan konular arasında ilk sıraya yerleşti.

TWİTTER'DAN 'AĞIRALİOĞLU' ETİKETİNE SANSÜR

Ancak Twitter, bir kez siyasi bir operasyon ile Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa etmesinin ardından gündem olan etiketi en çok konuşulan konular listesinden kaldırdı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA YİNE GÜNDEMDEN DÜŞÜRMÜŞTÜ

Twitter, benzer uygulamayı geçtiğimiz hafta Yavuz Ağıralioğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmanın ardından da gerçekleştirmişti. Ağıralioğlu yaptığı konuşmada CHP-HDP arasındaki kirli işbirliğini sert bir dille eleştirmiş ve kısa sürede gündem olmuştu. Twitter yine atılan binlerce Tweet'e rağmen, Ağıralioğlu'nu gündemdekiler listesinden tamamen düşürmüştü.

'MASADA BİZE PUSU KURULDU'

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kendilerine pusu kurulduğunu söyleyerek, "Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Sandıkta yüzde 80'lerin konuşulması gerekirken, şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Cumhurbaşkanlığı masasını, bölücülüğe pazarlık masasına çevirdiniz. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." ifadelerini kullanmıştı.

'HDP İLE PAZARLIK EDİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM'

HDP ile yapılan pazarlığı doğru bulmayan Ağıralioğlu, "Ben HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, APO'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz." şeklinde konuşmuştu.

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