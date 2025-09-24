TYB'den BM'deki tarihi konuşmaya ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm insanlığın ortak vicdanına tercüman oldu

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması, Suriye'de barış ve bütünlük vizyonu, ailenin korunması, Gazze'deki soykırımın durdurulması ve Filistin devletinin tam üyeliği yönündeki çağrıları, sadece Türkiye'nin değil tüm insanlığın ortak vicdanına tercüman olmuştur." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletlerin kuruluş ilkeleri, uluslararası barışı ve güvenliği tesis etmeyi hedeflerken, bugün özellikle Gazze'de yaşananlar, bu ilkelerin ne denli ağır bir ihmal ve ihlal altında olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği gibi Gazze'de 65 bini aşkın insan, bunların 20 binden fazlası çocuk, hayatını kaybetmiştir. Her gün, her saat bir çocuğun ölümüne şahit olunan bu vahşet, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmektedir. Soykırımın ve barbarlığın sadece insanları değil hayvanları, ağaçları, su kaynaklarını hedef alması, bunun bir güvenlik arayışı değil; hayata düşmanlık olduğunu göstermektedir. Bu noktada, Gazze'de ateşkesin derhal ilan edilmesi, insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye ulaşması ve İsrail'in güçlerini Gazze'den çekmesi insanlığın ortak vazifesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ve Doğu Akdeniz ile ilgili sözlerine dikkat çekilen açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı üzere Kıbrıs Adası'nda iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır. Kıbrıs Türkleri azınlık olmayı asla kabul etmeyecek, eşit haklara sahip bir halk olarak varlığını sürdürecektir. Uluslararası toplumun, KKTC'yi tanıma ve siyasi, ekonomik, diplomatik ilişkiler geliştirme yönünde atacağı her adım, sadece bir hakkın teslimi değil aynı zamanda bölgesel barışa yapılmış kıymetli bir katkı olacaktır. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini dışlayan hiçbir projenin başarı şansı yoktur. Bu nedenle önerilen Doğu Akdeniz Konferansı, müşterek bir zeminde çözüm arayışlarının yolunu açacaktır." görüşü paylaşıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aile kurumunun saldırılar karşısında savunulması gerektiğine dair vurgusunun insanlığın özüne ve geleceğine sahip çıkmanın başka bir ifadesi olduğuna işaret edilerek, aileyi korumanın bir medeniyet vazifesi olduğuna inandıkları vurgulandı.

"Gazze'deki barbarlığa karşı sessizlik ortaklıktır." ifadesi kullanılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Filistin halkının yanında dimdik durmak, yalnızca siyasi değil insani ve vicdani bir sorumluluktur. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletlere tam üyeliği artık ertelenemez. Türkiye Yazarlar Birliği olarak, Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda dile getirdiği bu insani, ahlaki ve vicdani çağrının arkasında olduğumuzu beyan ediyor, tüm dünya liderlerini aynı samimiyetle insanlık adına adım atmaya davet ediyoruz."