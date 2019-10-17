TYP sonuç sorgulama ekranı: İŞKUR TYP sonuçları nasıl öğrenilir?
İŞKUR TYP sonuçları nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı başvuru yapan tüm adaylar tarafından merak ediliyor. TYP sonuç sorgulama ekranı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. İŞKUR Toplum Yararına Projesi kapsamında çalıştırmak üzere 6.800 kişilik personel alımı yapacağını açıklamıştı. İş başvurusunda bulunan adayların alınıp alınmayacağı kura çekilişinin ardından belli oluyor. İŞKUR TYP kuraları il il belirli zamanlarda gerçekleştiriliyor. İŞKUR TYP kura sonuçları illerde gerçekleştirilen Noter huzurundaki çekilişin ardından duyuruluyor. İŞKUR TYP sonuçları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..
TYP sonuç sorgulama ekranı tüm başvuru yapan adaylar tarafından merak ediliyor. İŞKUR TYP sonuçları nasıl öğrenilir? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. İŞKUR TYP kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş kısmen sona ermeye başladı. İŞKUR ve MEB ortaklığıy ile açılan personel alımlarına başvurular açıklanmaya başladı. İŞKUR TYP kura sonuçları, illerde gerçekleştirilen Noter huzurundaki çekilişin ardından duyuruluyor. İŞKUR TYP sonuçlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..
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İŞKUR TYP SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu yöneticileri, İŞKUR İl Müdürlüğünün noterle birlikte hazır bulunduğu çekiliş, vatandaşlar tarafından da canlı olarak izlenebiliyor.
Sonuçlar, İŞKUR TYP ekranından öğrenilebildiği gibi, İŞKUR şube müdürlüğünden bilgi almak da mümkün.
TYP SONUÇ SORGULAMA EKRANI
İŞKUR TYP BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İŞKUR TYP kura sonuçları, bazı illerde açıklanmaya başlandı. Noter kurası ile belirlenen İŞKUR TYP kura çekiliş sonuçları, kurumlar tarafından açıklanıyor.
AFYONKARAHİSAR'DA KAZANANLAR BELİRLENDİ
AFYONKARAHİSAR'da Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında işe alınacak temizlik ve güvenlik görevlileri noter huzurunda yapılan dijital kura çekimiyle belirlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Afyonkarahisar kent merkezindeki ilkokul, ortaokul ve liselerin temizlik ve güvenliğiyle ilgili işbaşı yapacak 385 temizlik ve 168 güvenlik görevlisinin belirlenmesi için Kocatepe Spor Kompleksi içinde bulunan Tınaztepe Spor Salonu'nda Afyonkarahisar 6. Noteri Sevil Çakmak gözetiminde kura çekimi yapıldı.
Kura çekimi ilk kez Türkiye Noterler Birliği'nin dijital kura programıyla gerçekleştirildi. Sistem tarafından yapılan kurala 168 asil güvenlik görevlisiyle 60 yedek, 385 asil temizlik görevlisiyle 130 yedek isim belirlendi. Kura çekimini başvuru sahipleri ve aileleri izledi. Kurada ismi çıkan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
Doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?
TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017’de, 01.01.2018’den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.
İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),
KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?
Asgari ücret (2.020,90 TL)
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)
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