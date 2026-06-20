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TYT heyecanı faciaya neden olacaktı! El frenini unuttu, sınava koştu

Adana'da TYT sınavına yetişmek için saniyelerle yarışan bir genç, sınav merkezine ulaştığı sırada yaşadığı panikle aracını el frenini çekmeden okul önünde terk etti. Otomobilin kontrolsüz bir şekilde hareket etme riski okul çevresindekileri endişelendirirken, aday sınava girmek için hızla içeri koştu. Sınav heyecanıyla unutulan el freni, daha sonra adayın ailesi tarafından çekilerek olası bir kaza önlendi.

IHA20 Haziran 2026 Cumartesi 11:38 - Güncelleme:
TYT heyecanı faciaya neden olacaktı! El frenini unuttu, sınava koştu
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Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezleri önünde yoğunluk yaşandı. Sınava geç kalma telaşı yaşayan bazı adaylar son dakikalarda okullara ulaşmaya çalıştı. Bu sırada bir genç, kullandığı otomobille sınav merkezine geldi. Aracını okul önünde bırakan genç, sınava yetişme heyecanıyla el frenini çekmeyi unutarak hızla okul kapısına yöneldi ve içeri girdi.

Genç aday sınava yetişip salonuna girerken, otomobilin el freni ise daha sonra ailesi tarafından çekildi. O anlar çevrede bulunanlar tarafından merakla izlendi.

10 SANİYEYLE HAYALLERİ KAPIDA KALDI: YKS'YE GEÇ KALAN ÖĞRENCİNİN ÜZÜNTÜSÜ KAMERAYA YANSIDI

Osmangazi ilçesindeki Bursa Anadolu Lisesi'nde YKS'ye girecek olan bir genç kız, sınav saatine saniyeler kala okul önüne geldi. Kapıların saat 10.00'da kapanması nedeniyle öğrenci içeri alınmadı. Olayı gören veliler, öğrencinin yalnızca birkaç saniye geç kaldığını belirterek, görevlilere öğrencinin sınava alınması için ricada bulundu. Uzun süre dil döken velilerin çabaları sonuçsuz kalırken, kurallar gereği görevliler öğrenciyi sınav salonuna kabul etmedi.

Büyük hayal kırıklığı yaşayan genç kızın okul kapısına doğru koştuğu ve görevlilerle konuşmaya çalıştığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Sınavı 10 saniye ile kaçıran öğrencinin yaşadığı üzüntü yürekleri burktu. Öte yandan sınava giren öğrencilerin aileleri okul çevresinde bekleyişini sürdürüyor.

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