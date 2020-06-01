AA 01 Haziran 2020 Pazartesi 09:39 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 09:39

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre, bir süredir kanser tedavisi gören Tzenov, 81 yaşında vefat etti.

TGF Başkanı Musa Aydın, yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Çok uzun zamandan bu yana CELA Başkanlığı ve UWW Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Tzeno Tzenov'un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi ömrünü dünya güreşine adamış çok değerli bir isimdi. Güreşin tüm dünyada en iyi seviyeye gelmesi için mücadele etti. Ülkemizde yapılan organizasyonlarda misafirimiz olan Tzenov, Türk güreşinden de her zaman övgüyle söz ederdi. Tzeno Tzenov'un çok değerli ailesi başta olmak üzere sevenlerine ve güreş camiasına başsağlığı diliyorum. Kendisini asla unutmayacağız."