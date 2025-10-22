Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) "BM, Diğer Uluslararası Teşkilatlar ve Üçüncü Devletlerin İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki ve Bununla Bağlantılı Mevcudiyet ve Faaliyetleri Bağlamında İsrail'in Yükümlülükleri" hakkındaki istişari görüşüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, UAD'nin görüşünün, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında, uluslararası taahhütlerin hilafına işlediği hukuk ihlallerini açıkça ortaya koyduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"UAD'nin istişari görüşü, İsrail'in uluslararası yükümlülüklerine riayet etmeyerek Filistin halkına karşı aralıksız işlediği suçların yanı sıra insani yardımların ulaştırılmasını engellemesinin ve BM tesisleri ile personelini hedef almasının uluslararası hukuk düzenine karşı bir meydan okuma olduğunu göstermiştir. Divan'ın hukuki mütalaası ayrıca, İsrail hükümetinin işgal altındaki topraklarda BM'nin ve BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) yetkilerini, faaliyetlerini ve varlığını zayıflatmaya yönelik girişimlerinin de hukuksuz olduğunu teyit etmektedir."

Türkiye'nin, yazılı ve sözlü beyanda bulunarak UAD nezdindeki sürece katkı sağladığı bildirilen açıklamada, "Türkiye, haklı mücadelesinde Filistin halkının yanında durmaya devam edecek, uluslararası hukukun etkin biçimde uygulanmasına ve adaletin tesisi yönündeki çabalara kararlılıkla destek verecektir." ifadesine yer verildi.