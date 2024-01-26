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UAD'da İsrail için karar günü! Yüksel: Hükmün kaçınılmaz olduğu görülüyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan soykırım davasında açıklanacak ihtiyati tedbir kararına ilişkin, 'Uluslararası Adalet Divanının Gazze'deki çatışmaların sonlanması, soykırıma karışanların cezalandırılması, yerlerinden edilenlerin güven içerisinde geri dönebilmesi ve insani yardımların Gazzelilere ulaşımının temin edilmesine yönelik tedbirlere hükmetmesinin kaçınılmaz olduğu görülüyor.' dedi.

AA26 Ocak 2024 Cuma 11:24 - Güncelleme:
UAD'da İsrail için karar günü! Yüksel: Hükmün kaçınılmaz olduğu görülüyor
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan soykırım davasında açıklanacak ihtiyati tedbir kararına ilişkin, "Divanın, Gazze'deki Filistin halkının tamamen yok edilmesinin önüne geçecek adımların atılmasını sağlayacak kararı, aynı zamanda uluslararası hukukun güvenoyundan geçtiği bir karar olma özelliği de taşıyor." ifadesini kullandı.

Yüksel, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine UAD'de açtığı soykırım davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbire ilişkin kararını bugün açıklayacağını hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Tarihi bir karar verecek olan Divanın, Gazze'deki Filistin halkının tamamen yok edilmesinin önüne geçecek adımların atılmasını sağlayacak kararı, aynı zamanda uluslararası hukukun güvenoyundan geçtiği bir karar olma özelliği de taşıyor. Uluslararası adaletin bekçiliğini yapan Uluslararası Adalet Divanının Gazze'deki çatışmaların sonlanması, soykırıma karışanların cezalandırılması, yerlerinden edilenlerin güven içerisinde geri dönebilmesi ve insani yardımların Gazzelilere ulaşımının temin edilmesine yönelik tedbirlere hükmetmesinin kaçınılmaz olduğu görülüyor."

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