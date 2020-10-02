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Üç asırlık değirmende 'takas usulü' mesai devam ediyor

Bayburt-Erzurum karayolunun Kıratlı köyü mevkiinde, Kop Dağları'ndan çıkan suyla çalıştırılan Kazaroğlu değirmeni, beş kuşaktır çevre köyler ile kent merkezinden gelenlere hizmet veriyor. Eşe, dosta hizmet ettiklerinin altını çizen Şinasi Turgut, '100 teneke buğdayı öğütür karışıklığında 5 teneke buğday alırız, biz buna hak deriz, para almayız. Bir nevi takas usulünü sürdürüyor, devam ettiriyoruz' şeklinde konuştu.

IHA02 Ekim 2020 Cuma 10:23 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 10:23
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Bayburt’un Kıratlı köyündeki su değirmeni 300 yıldır dönüyor. Şinasi Turgut tarafından işletilen değirmende ise para geçmiyor. Öğütülen 100 teneke buğday karışıklığında 5 teneke buğday alınıyor.

Bayburt merkeze 23 kilometre uzaklıkta bulunan Kıratlı köyündeki su değirmeni babadan oğula 3 asırdır çalışıyor. Dedelerinden miras kalan değirmeni 5 kuşak işleten aile, kendilerinden sonraki kuşaklara da değirmeni miras bırakacak.

“ÖNEMLİ OLAN TARİHİMİZ, KÜLTÜRÜMÜZ YAŞASIN”

Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı Bayburt’ta değirmen kültürünün de geçmişte önemli yer tuttuğunu dile getiren Şinasi Turgut, "Değirmenlerin faaliyetleri ilkbahar mevsiminde başlayıp yaklaşık aralığa kadar devam ediyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Kısa bir süre arpa kırması, yarma yaptırıyorlar. Yine İstanbul’a giden bazı kişiler kepekli un istiyor. Biz de bu istekleri karşılıyoruz" dedi

Dedelerinden miras kalan değirmeni 5 kuşaktır işlettiklerini ifade eden Şinasi Turgut, "Biz de değirmeni çocuklara devredeceğiz, bizden sonraki kuşaklar da bu işi devam ettirecek. Bizim buradan bir çıkarımız yok, önemli olan tarihimiz, kültürümüz yaşasın" diye konuştu.

Eşe, dosta hizmet ettiklerinin altını çizen Turgut, "100 teneke buğdayı öğütür karışıklığında 5 teneke buğday alırız, biz buna hak deriz, para almayız. Bir nevi takas usulünü sürdürüyor, devam ettiriyoruz" şeklinde konuştu.

Turgut, pandemiden dolayı bu sene fazla müşteri kabul etmediklerini belirtti.

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