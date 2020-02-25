Üç ayların başlangıcı ile ilgili güzel sözler: En anlamlı, hadisli üç aylar mesajları burada

25 Şubat 2020 Salı 10:07 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 10:07

Üç ayların başlangıcı ile ilgili güzel sözler bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. En anlamlı, hadisli üç aylar mesajlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İslam dininde mübarek olarak kabul edilen üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşmaktadır. İnananlar bu ayları daha fazla ibadet yaparak önemli gün ve gecelerde oruç tutarak Allah'a ibadet eder. Bu aylarda Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okuma, oruç tutma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere yönelmeleri daha çok tavsiye edilir. Üç aylara dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Mübarek Üç Aylarını tebrik ederim.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun…

İçinde bulunduğumuz bu günlerin, kalplerimizin imanla dolmasına vesile olması duasıyla… Üç Aylarımız mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun..

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun…

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

Tüm İslam aleminin mübarek Üç Aylarını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan dilerim.

Aklınıza gelen güzel şeyleri DUA’ya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Affımıza vesile olması dileklerimle, mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

Kardeşlik ve barışın daim olduğu, mutlu, umutlu ve sevgi dolu günler dileğiyle. Üç Aylarınız mübarek olsun.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar..

EN ANLAMLI, HADİSLİ ÜÇ AYLAR MESAJLARI BURADA

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun…

Aklınıza gelen güzel şeyleri duaya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur, hallolur. Bu güzel aylarda dualarda buluşmak dileğiyle…

İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu aylarda dualarda birleşmek dileğiyle, Üç aylarınız mübarek olsun…

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Üç ayların mübarek olsun.

Ya Rabbi, Receb ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir

Receb’de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, “Yâ Rabbi, onu mağfiret et” derler (Hadis-i Şerif)

(Resulullahın, hiçbir ayda, Şaban ayından daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şabanın tamamını oruçla geçirirdi (Hadis-i Şerif)

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) (Hadis-i Şerif)

Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi

(Hadis-i Şerif)