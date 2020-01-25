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Üç bakan Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarını inceledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'da incelemelerde bulundu.

AA25.01.2020  07:43 - Güncelleme: 25.01.2020  07:43

Bakanlar, Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan binada devam eden arama kurtarma çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra yaptığı açıklamada, çok titiz bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, "Bu enkazlar çok zor enkazlar çünkü artçı sarsıntılar da aynı zamanda devam ediyor." dedi.

Binaların birbirine girdiği enkazların olduğunu anlatan Soylu, daha önce 2 kişinin sağ çıkartıldığı noktada bir ses daha duyulduğunu ve çalışmaların burada yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Soylu, ses alınabilmesi için herkesin sessizliğe dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, "Arama kurtartma ekipleri olarak hem soğuktan hem yorgunluktan sürekli olarak değişiyorlar. Hem de teknik ekipler binaların statiği olsun diğer durumları olsun onları değerlendirerek nereden binalara girecekleri konusunda çalışma yapıyorlar. İnşallah enkazın altındakilerin sağ salim kurtarılmalarını bekliyoruz. Hem çalışıyor hem dua ediyoruz." diye konuştu.

Soylu, Malatya Pütürge ve Doğanyol'da enkaz altında kalan olmadığını, Elazığ'da ise Maden ilçesinin beldesinde enkaz altında 3 kişi bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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