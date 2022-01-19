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Üç bakan mobil solar sulama sisteminin prototipini inceledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal sulamada kullanılmak üzere tasarlanan mobil solar sulama sisteminin prototipini inceledi.

IHA19 Ocak 2022 Çarşamba 10:13 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 10:14
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile tarımsal sulamada kullanılmak üzere tasarlanan MOBİTEM isimli mobil solar sulama sisteminin prototipini inceliklerini ifade etti. Dönmez ayrıca, TEMSAN BİOTEM adını verdikleri hayvansal atıklardan biyogaz elde eden sistemi diğer iki bakana anlattıklarını belirterek, "Uzun vadede çiftçilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

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