19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üç bakanlığa yeni işimler! Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Güncel

Üç bakanlığa yeni işimler! Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanlıklarına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA19 Mart 2026 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Üç bakanlığa yeni işimler! Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Böylece, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Aydın, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Zonguldak illerinin defterdarları belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığına Neşat Onur Şanlı atandı.

Bakanlığın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13. ve 14. bölge müdürlüğü görevlerine de atama yapıldı.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdür Yardımcısı Burak Güreşçi görevden alınırken, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılıkları için Ahmet Akdemir ve Yakup Sefer görevlendirildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcılıklarına da İsmail Hak ve Veysel Çiftçi, Personel Genel Müdür Yardımcılığına da Buğrahan Manav'ın ataması gerçekleştirildi.

Yine Ticaret Bakanlığında açıkta bulunan Batı Marmara, Orta Anadolu ve Trakya gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü görevlerine de atama yapıldı.

