Yılmaz Özdil'in tuttuğu takıma yönelik Sözcü Tv'de yaptığı açıklamalar gündem oldu. Futbol taraftarlığı konusunda açıklamalarda bulunan Özdil'in Süper Lig'deki üç büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kast ederek sarf ettiği 'Bizans takımı' sözleri tepki çekti.

"BİZANS KULÜPLERİYLE İŞİMİZ YOK"

Özdil programda Göztepespor'a sevgisini dile getirirken "Ben Göztepeliyim. Övünmek gibi olmasın ben Göztepeliyim." derken diğer büyük takımlara ise 'Bizans takımı' nitelendirmesinde bulundu. Özdil, "Göztepe'm şu an Süper Lig'de olduğu için Göztepeliyim. Göztepe Süper Lig'de değilse, ben Trabzonspor'u desteklerim kusura bakmayın. Bizans kulüpleriyle bizim işimiz yok. Doğma büyüme Göztepeliyim. Göztepe'm çok şükür Süper Lig'de ve bu yıl çok başarılı. Göztepe Süper Lig'de değilse de, Trabzonsporluyum." ifadelerini kullandı.

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