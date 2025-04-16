İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2025 Çarşamba / 18 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1274
  • EURO
    43,5965
  • ALTIN
    4056.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Üç büyükleri hedef aldı: Yılmaz Özdil'den tepki çeken sözler
Güncel

Üç büyükleri hedef aldı: Yılmaz Özdil'den tepki çeken sözler

Yılmaz Özdil, Sözcü TV'de katıldığı bir canlı yayın programında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kastederek 'Ben Göztepeliyim. Bizim Bizans kulüpleriyle işimiz yok' ifadelerini kullandı. Özdil'in bu açıklamaları ise sosyal medyada büyük tepki çekti.

16 Nisan 2025 Çarşamba 14:43 - Güncelleme:
Üç büyükleri hedef aldı: Yılmaz Özdil'den tepki çeken sözler
ABONE OL

Yılmaz Özdil'in tuttuğu takıma yönelik Sözcü Tv'de yaptığı açıklamalar gündem oldu. Futbol taraftarlığı konusunda açıklamalarda bulunan Özdil'in Süper Lig'deki üç büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı kast ederek sarf ettiği 'Bizans takımı' sözleri tepki çekti.

"BİZANS KULÜPLERİYLE İŞİMİZ YOK"

Özdil programda Göztepespor'a sevgisini dile getirirken "Ben Göztepeliyim. Övünmek gibi olmasın ben Göztepeliyim." derken diğer büyük takımlara ise 'Bizans takımı' nitelendirmesinde bulundu. Özdil, "Göztepe'm şu an Süper Lig'de olduğu için Göztepeliyim. Göztepe Süper Lig'de değilse, ben Trabzonspor'u desteklerim kusura bakmayın. Bizans kulüpleriyle bizim işimiz yok. Doğma büyüme Göztepeliyim. Göztepe'm çok şükür Süper Lig'de ve bu yıl çok başarılı. Göztepe Süper Lig'de değilse de, Trabzonsporluyum." ifadelerini kullandı.

HABERİN VİDEOSU

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.