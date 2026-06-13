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  • Üç gün önce sırra kadem bastı! 17 yaşındaki çoban her yerde aranıyor
Güncel

Üç gün önce sırra kadem bastı! 17 yaşındaki çoban her yerde aranıyor

Erzurum'un Horasan ilçesinde 3 gün önce kayıp ihbarı yapılan 17 yaşındaki çobanı arama çalışmaları devam ediyor.

AA13 Haziran 2026 Cumartesi 09:46 - Güncelleme:
Üç gün önce sırra kadem bastı! 17 yaşındaki çoban her yerde aranıyor
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Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda hayvanlarını otlatırken kaybolan çoban Okan Koç'un bulunması amacıyla 10 Haziran'da başlatılan çalışmalar kapsamında, AFAD ve jandarma ekipleri ile dalgıçlar, Aras Nehri ve çevresini botlarla araştırıp, dürbünlerle de bölgeyi tarıyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığından 25 personelin de bölgedeki ekibe destek verdiği çalışmalar, toplam 103 personelle yürütülüyor.

Çoban Okan Koç'un 10 Haziran'da Aras Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmiş, bölgeye yönlendirilen ekipler arama çalışmalarına başlamıştı.

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