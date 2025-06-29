Üç ilde denize girmek yasaklandı

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, hava ve deniz şartları olumsuzluğu sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de aynı nedenle denize girişler geçici süreyle yasaklandı.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından 3 ilçede denize girilmesine izin verilmiyor.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.



TEKİRDAĞ'DA POYRAZ NEDENİYLE ÜÇ İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Tekirdağ'da etkili olan poyraz fırtınası ile yapılan duyuruda, rüzgarın hızının artması ve deniz koşullarının tehlikeli hale gelmesi nedeniyle, üç ilçedeki plajlarda vatandaşların bugün boyunca denize girmelerine izin verilmeyeceği belirtildi.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, tehlikeyi belirtmek amacıyla kırmızı bayrakları göndere çekti. Kıyıya gelen vatandaşlar uyarılarla karşılaşırken, görevliler denize girişlerin risk oluşturduğunu sık sık hatırlatıyor.

Öte yandan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de bölgede devriye görevini sürdürürken, araçlardan yapılan anonslarla vatandaşların can güvenliği için denize girmemeleri gerektiği yönünde uyarılar yapıyor.

Yetkililer, hava şartlarının normale dönmesinin ardından yasağın kaldırılacağını bildirdi.