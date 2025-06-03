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Üç ilde düzensiz göçe geçit verilmedi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 29 düzensiz göçmen yakalandı.

AA3 Haziran 2025 Salı 09:11 - Güncelleme:
Üç ilde düzensiz göçe geçit verilmedi
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Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan denetimlerde Ergene ilçesi kara yolunda hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, sürücü gözaltına alındı.

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